Chiara Nasti | il suo abito da sposa ha un costo da capogiro!

Non possiamo non citare poi uno degli eventi di inizio estate più attesi: il matrimonio trae Mattia Zaccagni . La coppia si è unita a nozze dando spettacolo durante e dopo la cerimonia. ...Anche Spinazzola , come Mattia Zaccagni a, ha voluto fare una serenata alla sua Miriam (mamma di mattia e Sofia, nonché laureata in Economia e impegnata in un percorso professionale ...e Mattia Zaccagni hanno detto "sì" il 20 giugno 2023. Una cerimonia sfarzosa, nella Basilica di Santa Maria in Aracoeli, la stessa in cui sono convolati a nozze Ilary Blasi e Francesco ...

La bomboniera del matrimonio di Chiara Nasti e Mattia Zaccagni: cosa hanno regalato gli sposi agli invitati Stile e Trend Fanpage

Dopo i fiori d’arancio, il conto, che di certo non sarà stato un problema per i novelli sposi, Chiara Nasti e Mattia Zaccagni. Solo l’abito bianco è costato quanto un pranzo matrimoniale dei tanti ...Dal nostro inviato BENEVENTO Ha 17 anni, il volto da bambina, ma già la sicurezza di un'adulta Ludovica Nasti. Umile ma ambiziosa, l'attrice è ospite del BCT ...