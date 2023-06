Chiara Ferragni provoca Fedez | Le mie tettine | valanga di insulti | Guarda

(Di sabato 24 giugno 2023)sono tornati a far discutere sui social dopo aver pubblicato questa foto sui loro profili Instagram. La coppia sta trascorrendo una vacanza in Puglia insieme ai figli Leone e Vittoria. L'influencer li ha raggiunti con un volo da Montecarlo dove si trovava per un evento. Nello scattoindossa una magliettina bianca sulla quale si legge: "Anche se ho lemi ami lo stesso?". E il rapper milanese in un commento alla foto risponde "Sì", con tanto di cuore rosa. Tutto nasce dal solito hater che qualche giorno fa le aveva chiesto dove fosse finito il suo seno che, non si vedeva nemmeno. E lagli aveva risposto di essere fiera del suo décolleté del quale non si è mai vergognata. Inutile dire che il post ha fatto molto ...

Nella foto si vedeche indossa una maglietta con la scritta: "Anche se ho le tettine mi ami lo stesso" e il rapper, come didascalia, ha risposto: "Sì", con tanto di cuore rosa con i ...Le azioni Generali Assicurazioni sono impostate al rialzo - proiezionidiborsa.it Letture consigliate Glazed Donut Nails: le unghie perlate viste sue Hailey Bieber sono il trend del ...e Fedez , in questo momento, si trovano in vacanza in Puglia insieme ai loro bambini Leone e Vittoria . L' influencer ha raggiunto la famiglia direttamente da Monte Carlo dove doveva ...

Chiara Ferragni e Fedez tornano in Puglia: relax in masseria con la famiglia al completo. “Merenda con tarall… La Repubblica

Chiara Ferragni alla premiere della docuserie The Ferragnez – Italianotizie.it L’aspetto fisico dell’influencer più popolare al mondo è cambiato: ecco com’era e com’è oggi Chiara Ferragni. L’imprendit ...Sono state giornate intense le ultime per Chiara Ferragni. Dopo alcuni impegni di lavoro in Francia l’imprenditrice digitale in queste ore ha raggiunto la sua famiglia in Puglia, e ha così ritrovato F ...