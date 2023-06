Chiara Ferragni | la “domanda” a Fedez | “Mi ami anche se ho il seno piccolo?” I fan | “State perdendo la dignità”

(Di sabato 24 giugno 2023)si stanno godendo qualche giorno di vacanza in Puglia insieme ai loro bambini Leone e Vittoria. L’influencer ha raggiunto la famiglia direttamente da Monte Carlo dove doveva presenziare a un evento di lusso. I Ferragnez, dopo essersi riuniti, hanno pubblicato una serie di foto sul profilo del rapper che hanno fatto sorridere molti dei loro follower ma che hanno fatto storcere il naso a molti altri, non convinti della “” cheha rivolto al marito con una maglietta ad hoc. Nella foto si vedeche indossa una maglietta con su scritto: “se ho le tettine mi ami lo stesso” e il rapper, come didascalia, posta la sua risposta, ovvero: “Sì”, con tanto di cuore rosa con i brillantini. Alcuni giorni fa, ...

Alcuni giorni fa, infatti, Chiara aveva risposto a un hater che sotto una sua foto le aveva chiesto dove fosse finito il suo seno che, molto piccolo, non si vedeva nemmeno. L’influencer aveva quindi ...Il primo weekend d’estate segna l’inizio del periodo estivo, delle vacanze e dei selfie in riva al mare. Inutile dire che le prime a fare le valige sono state le celeb, già da qualche giorno in relax ...