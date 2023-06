Chi sono questi uomini insieme a Prigozhin | crolla il regime | perché Putin trema

(Di sabato 24 giugno 2023) Il golpe di Evgeniinizia a Rostov, e c'è un video su Twitter che rischia di diventare l'istantanea della insurrezione armata del Gruppo Wagner: si vede l'ormai ex "cuoco di Vladimir" a colloquio con il viceministro della Difesa russo Yevkurov e il generale Alekseev, primo vice capo del GRU (i servizi segreti militari di Mosca), con toni assolutamente pacati, quasi rilassati. Siamo nel Distretto militare meridionale di Rostov, la principale città russa al confine con l'Ucraina.ha annunciato di avere 25mila soldati a disposizione e che non si fermerà davanti a nulla: il capo dei mercenari ha intenzione di andare a Mosca e "parlare", così ha annunciato, con il Capo di Stato Maggiore Gerasimov e Shoigu, ministro della Difesa. Sulla carta,loro, i vertici militari del ...

...che le addette (la maggioranza dei dipendenti delle bibliotechedonne) denuncino tentativi di stupro. In generale, tutti sembrano condividere la frustrazione di non riuscire ad aiutaresi ...Rilevo però che a introdurlo è stata la Lega, i cui esponentiintervenuti in Aula in questi ...bambino con l'acqua sporca e comunque era una misura riconducibile a un'altra cultura rispetto a...Quello che chiediamo, qui,interventi semplici e solleciti: c'èha perso tutto, soprattutto le imprese, e non ha materialmente più tempo per andare avanti senza aiuti. CiComuni piccoli ...

Epilogo tragico per il Titan: chi c'era dentro il sommergibile scomparso RaiNews

Una vita in Palestina, con la Palestina nel cuore. In difesa di un popolo sotto occupazione e di una pace giusta, tra pari. È Luisa Morgantini. Già Vicepresidente del Parlamento Europeo con l’incarico ...(Adnkronos) – Yevgeny Prigozhin alla guida di una rivolta contro Mosca. Il leader del gruppo Wagner ha annunciato che le sue truppe hanno attraversato la frontiere e sono entrate a Rostov. “Ora stiamo ...