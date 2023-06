Chi sarà l' erede di Berlusconi? Il leader di Forza Italia fino all' ultimo stava lavorando al riassetto Roberto Occhiuto era tra i vice di Tajani

... arrossiranno perché non avranno successo,una vergogna eterna e incancellabile. Signore degli ... Perché mi divora lo zelo per la tua casa, gli insulti diti insulta ricadono su di me. R. Ma io ...è in carcere per la libertà probabilmente ci resterà,è fuggito - un fiume in piena che si va ancora ingrossando - non rientrerà. La terza:una Russia più fragile: alcuni patti tra capi ...che adesso di tempo ne ho poco, quindi vado velocissimo. Certo, ormai ho acquisito qualcosa di ... Naturalmente, il tutto senza rinunciare a qualche finezza lessicale, a una battuta, perché...

Putin alla Russia: "Chi ha tradito sarà punito" - Mondo Agenzia ANSA