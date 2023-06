Chi è Prigozhin | lo chef di Putin che ora sfida lo zar | e cos' è la brigata Wagner

La situazione potenzialmente esplosiva che si sta creando nelle ultime ore in Russia , dove i mercenari del gruppo Wagne r guidati da YevgenyÈ ) si sono ribellati e hanno dichiarato la guerra civile ( TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA ), ha provocato diverse reazioni internazionali tra cui quelle del governo britannico e ...Ma la sfida che attendeè al potere è notevole. Agli occhi di una parte dell'élite, Vladimir Putin aveva già dato prova di debolezza permettendo a Yevgenydi attaccare senza sosta i ...Era considerato uno dei più stretti alleati del presidente russo Vladimir Putin, che ora lo accusa di tradimento . Evgenijè nato a Leningrado, l'attuale San Pietroburgo , nel 1961. È stato condannato a 12 anni di carcere per rapina e aggressione nel 1981. Dopo il suo rilascio, negli anni '90 ha avviato un'...

Yevgeny Prigozhin, chi è il capo del gruppo mercenario Wagner Sky Tg24

