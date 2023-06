Chi è Keiko Kawano | la maestra del sorriso in Giappone

Leggi su luce.lanazione

(Di sabato 24 giugno 2023) Si chiamalache insegna aisi come tornare a sollevare gli angoli della bocca, dopo gli anni in cui ilè andato in pensione a causa della pandemia. La donna e il suo motto: più sorrisi, più felicità (Ansa)Il motto più sorrisi, più felicità E in che modo? La conduttrice radiofonica ha studiato a fondo il funzionamento dei muscoli facciali mettendo a punto un programma di allenamento. Infine lo ha provato sul suoe poi ha iniziato ad aiutare le altre persone a ritrovare il buon umore. Infatti, come ha riportato il “The New York Times” il suo motto è “più sorrisi, più felicità”. Il suo metodo non ha nulla di medico e lo segnala lei stessa, ma per mettere a punto le sue lezioni si è ispirata allo yoga, concentrandosi sul rafforzamento dei ...