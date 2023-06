Chi è Evgenyi Prigozhin | un tempo “il cuoco di Putin”

Leggi su ilfogliettone

(Di sabato 24 giugno 2023) Evgeniyè una delle figure chiave dell'invasione russa in Ucraina, a capo di un esercito privato di mercenari impiegati in alcuni punti chiave dell'offensiva; è anche un uomo che conosce bene il leader del Cremlino Vladimire che si è guadagnato una reputazione di efferata brutalità. Nel suo gruppo Wagner combattono migliaia di ex detenuti, che il Cremlino gli ha consentito di reclutare purché andassero in Ucraina per almeno sei mesi, qualunque fosse il motivo per cui erano in prigione. Concittadino diè di San Pietroburgo, la città di; la prima condanna la ebbe a 18 anni, per furto. Due anni dopo di nuovo per rapina, nove anni in carcere. Quando uscì si riciclò come imprenditore: prima una catena di camion ambulanti per panini, poi alcuni ristoranti di lusso ...