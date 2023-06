Che fine ha fatto Carmen Lasorella? “Vivo con William a San Marino”

"Fai un sacco di soldi senza lavorare", "1000 euro in 10 minuti, bastaci credi", hai presente il genere E pensoallaabbiano ragione loro, e ce l'abbia pure il wannamarchismo un po' ...Forza Italia punta sui nuovi tesseramenti. Per questo nelsettimana si svolgeranno, in tutto il Paese, le giornate del tesseramento. L'obiettivo è quello ...- di un appuntamento importante...PALERMO. Assegnato il porto della Spezia alla Geo Barents di Medici senza frontierestamane ha soccorso un gommone con 13 migranti. "Ancora una volta le autorità italiane ci hanno ...alladello ...

Marta Fascina, che fine ha fatto La vedova di Berlusconi scomparsa dai radar di FI (ma la svolta potrebbe arr ilmessaggero.it

Tommi Iommi ha detto no alla partecipazione dei Black Sabbath al Power Trip Festival che si svolgerà dal 6 all’8 ottobre a Indio in California. Così il chitarrista della band inglese ha motivato il su ...Sono un residente della zona di San Luca a Bologna e volevo esprimere il mio sconcerto sulla vicenda delle luci nei portici allestite nelle sere scorse. In primis non sono assolutamente coerenti con l ...