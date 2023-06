(Di sabato 24 giugno 2023) Citazioni false messe in piedi da due. Aidi New York Steven Schwartz e Peter LoDuca è stata inflitta una multa da 5 mila mila euro per l'utilizzo diattraverso il softwarein un caso giudiziario di richiesta di risarcimento contro la compagnia aerea colombiana Avianca. Il giudice distrettuale della Grande Mela Kevin Castel ha addotto le motivazioni di uso...

ChatGPT, creati casi legali fasulli con l'intelligenza artificiale. Multati due avvocati statunitensi Gazzetta del Sud

