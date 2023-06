Cgil in piazza | Landini | “Governo non discute con noi | cambi strada su tagli a sanità Mes? Risorse vanno usate tutte”

(Di sabato 24 giugno 2023) Difendere lapubblica e il diritto alla salute nei luoghi di lavoro. Con queste rivendicazioni la, insieme a un centinaio di associazioni, è tornata in, con unsaggio rivolto alMeloni: “Si deveare, la mobilitazione proseguirà ovunque”. Con un nuovo appuntamento già in agenda, il prossimo 30 settembre, sempre nella Capitale: ‘Non permetteremo nemmeno a questodiare la Costituzione, va difesa e applicata”. Alla manifestazione del sindacato hanno partecipato, tra gli altri, anche la segretaria del Pd Elly Schlein, il presidente del M5s Giuseppe Conte, il segretario di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni. Lachiede “operatori e professionisti che possano realmente garantire il ...

Non sarà neppure sabato incon la, perché ci sarà Schlein. Che dopo Conte e Grillo non si preoccupa di sostenere anche Landini, di cui possiamo scrivere già ciò che dirà di Ucraina, ...Centinaia di bandiere arcobaleno , corone fiorate, striscioni e cartelloni. È partito dadella Repubblica e arriverà all'Arco della Pace, il Milano Pride, l'appuntamento meneghino ...poi la. ...Punti chiave 14:15 Landini: "Il 30 settembre di nuovo in" 14:13 Schlein: "Con laper la difesa della sanità pubblica" 14:09 Landini: "In 20 anni sono venuti meno 40 mld alla sanità ...

Cgil in piazza a Roma per la sanità, Landini "Non escludiamo lo sciopero" AGI - Agenzia Italia

Dopo l'aperitivo analcolico al bar di Campobasso (per qualcuno è già il "patto della limonata") Elly Schlein, Giuseppe Conte e Nicola Fratoianni si ...L’evento clou dopo un mese dedicato all’orgoglio gay, alla parità dei diritti di genere e all’amore in ogni forma ...