Cellino | «Mai smesso di tifare Cagliari | sul ritorno…»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 24 giugno 2023) Massimo, presidente del Brescia, ha parlato del suo rapporto con il. Tutti i dettagli in merito Massimo, presidente del Brescia ed ex, ha parlato a L’Unione Sarda. PAROLE – «Quando ero presidente delho fatto tutto per la squadra, combattendo tante battaglie e subendo, purtroppo, tanti soprusi. Mi son sempre sacrificato per la società, altro non voglio dire. Io ill’ho sempre seguito e non ho maidi fare tifo per i rossoblù, mai neanche per un minuto. E son felice, anzi felicissimo. che sia tornato in serie A. Mi mancherà sempre ma sono tranquillo perché a proteggerlo ci sarà sempre la Madonna di Bonaria. Io allo stadio? Non penso che all’attuale presidente faccia molto piacere, lei che dice? Però si ...