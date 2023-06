Ceferin bell' amico

(Di sabato 24 giugno 2023) Mi chiamò Carlo Tavecchio . Emozionato. "Ce l'ho fatta!è presidente dell'Uefa! E lo deve a me. A noi. Se e quando avremo bisogno ci parerà il culo". Carlo era così. Pieno di metafore. E, ...

