(Di sabato 24 giugno 2023) Scozzoli all'ultima gara, nei 100 stile Popovici non delude ROMA -inarrestabili, tripletta tricolore nei 50 rana vinti da, brillano anche Carini, Franceschi, Razzetti e Miressi. Non tradisce le attese la seconda giornata del, giunto alla 59esima edizione. I

... Margherita Panziera, Benedetta Pilato, la già citatae Arianna Castiglioni, solo per citarne alcune in campo femminile, e Federico Burdisso, Thomas, Nicolò Martinenghi, Alessandro ...... in Italia, della stagione', le parole durante la presentazione dell'evento di Simona, ... Tra i più attesi c'è anche Thomas, attuale primatista mondiali nei 100 dorso: 'L'obiettivo è ...Oltre ai big azzurri dell'Italnuoto, capitanati da Nicolò Martinenghi, Thomase dalla padrona di casa Simona, sono presenti star internazionali del nuoto come la vincitrice di tutto ...

Ceccon, Quadarella e Cerasuolo tingono d'azzurro il Sette Colli Tiscali

Calato il sipario sulla seconda giornata di Finale dell'edizione 2023 del Trofeo Settecolli. Nella piscina del Foro Italico, lo spettacolo non è mancato e in casa Italia segnali importanti ci sono sta ...