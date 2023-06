Ceccarelli fulmine d’oro | in attesa di Jacobs video L’Italia domina gli Europei di atletica

(Di sabato 24 giugno 2023) Grandi prestazioni dall’leggera nelle gare della Division 1 aglia squadre di, valida anche per i Giochiin Polonia. Gli azzurri hanno conquistato tre medagliee due d’argento. Ottima prestazione di Samueleche ha vinto la medaglianei 100 metri con il tempo di 10.13. Il velocista azzurro ha eguagliato il primato personale ottenuto al Golden Gala di Firenze facendo dimenticare il periodo nero di Marcel. Argento all’olandese Raphael Bouju in 10.14 e bronzo al britannico Jeremiah Azu in 10.16. Ildella cavalcata vincente di SamueleIl tributo a Marcel“Sono convinto che Marcelsia contento di ...

Atletica, Samuele Ceccarelli vince gli Europei a squadre! Sprint straripante, fulmine da sogno: Italia in testa! OA Sport

Samuele Ceccarelli ci ha regalato l'emozione del giorno agli Europei a squadre di atletica leggera. Il velocista toscano ha scaldato il cuore di tutti gli appassionati, inscenando una volata da brivid ...