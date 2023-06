Casa | mettersi in regola è un salasso

Leggi su panorama

(Di sabato 24 giugno 2023) Oltre che complessi, tutti i lavori per rendere le nostre case ecosostenibili costeranno migliaia di euro, tra isolamento termico, rifacimento degli infissi, riscaldamento «alternativo»... Panorama ha provato a fare una stima. L’obiettivo è ambizioso: con la direttiva «green» l’Unione europea intende più che dimezzare, da qui a sette anni, le emissioni nocive rispetto ai livelli del 1990 e raggiungere le emissioni zero entro il 2050. Il problema però, come spiega Lorenzo Balsamelli, esperto in diagnosi energetica degli edifici e autore di vari saggi scientifici sul tema, è che «nel concreto la direttiva non dice che devi fare questo o quello, solo che devi ridurre il tuo impatto energetico. Non si tiene minimamente conto delle peculiarità del luogo, viene tutto calato dall’alto. E questo, mi permetta, è dittatura». Specie se si considera un altro dettaglio non di ...