Carri anti Meloni e il Bella ciao di Schlein | a Milano il solito Gay Pride contro il governo

...social Su Telegram e Twitter iniziano a circolare i primi video di miliziani in uniforme e... Sergey Sobyanin, sindaco di Mosca, in particolare ha annunciato l'attuazione di "misure- ...... Sergei Sobyanin, ha annunciato che nella città sono state adottate misure- terrorismo per ... La procura russa apre un procedimento per 'ribellione armata' e a Mosca e Rostov giranoarmati e ...I filmati da Rostov In un altro filmato si vedono soldati earmati a un incrocio della ... Il sindaco della capitale Sergei Sobyani ha detto che sono state prese "misure- terrorismo", ...

Carri anti Meloni e il "Bella ciao" di Schlein: a Milano il solito Gay ... ilGiornale.it

Al corteo la leader del Pd Schlein e il sindaco di Roma Gualtieri, ma anche Maiorino e Casalino (M5s), Boschi (Iv), Bonino e Magi (+Europa). Paola e Chiara madrine della manifestazione: "La politica a ...