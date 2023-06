Giovanni, amministrato - re delegato e direttore generale, ha il telefono in ebollizione. ... Sento dire del, soprattutto dopo la cessione di Tonali, ma almeno fin qui non ce l'hanno ...Ilsfrutterà i soldi di Tonali per inserirsi "Credo proprio di sì, mi sembrano molto concentrati su di lui e sul costruire per il futuro". Quanto costa "Connon è facile in quanto a ...IlCredo si inserirà, mi sembrano molto concentrati su di lui. Cifre Connon è facile quanto a cifre, ci stiamo lavorando'

Carnevali: “Milan su Frattesi Fin qui non ce l’hanno chiesto …” Pianeta Milan

Andiamo per esclusione: niente Premier League, perché la volontà è quella di rimanere in Italia; niente Roma, come confermato dallo stesso giocatore, che pure era la destinazione preferita un anno fa.C'è anche Davide Frattesi tra i giocatori contesi da Inter e Milan in questa sessione di mercato. Il centrocampista lascerà il Sassuolo per volare in una big, ma non ...