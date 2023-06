Carlotta Mantovan | il nuovo amore è finalmente arrivato | È proprio lui | non ci crederete!

Leggi su oggi-notizie

(Di sabato 24 giugno 2023) Oggi Notizie, giornalista e madre di Stella, ha vissuto un dolore immenso con la scomparsa del marito Fabio Frizzi nel 2018. Nonostante ciò, ha deciso di ricostruire la sua vita, trasferendosi in Francia con la figlia e dedicandosi alla sua grande passione per l'equitazione. In questo articolo si parla di comeabbia trovato nuovamente l'e di come la figlia stia vivendo questo cambiamento. Scoprirete anche quali sono le attività che madre e figlia hanno condiviso e come abbiano creato una nuova famiglia nei cavalli. Di cosa parliamo in questo articolo... La giornalistaricorda con affetto il marito Fabio Frizzi scomparso nel 2018 La loro figlia Stella prova un grande affetto per luisi è trasferita nel Sud ...