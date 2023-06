Capo Wagner Prigozhin | il capo di Stato Maggiore è scappato da Rostov

(Di sabato 24 giugno 2023) Ildirusso Valery Gerasimov sarebbedalla base militare di, quartier generale delle operazioni russe contro l'Ucraina, non appena saputo che le colonne del potente ...

Tutto il mondo ha gli occhi puntati su quanto accade in Russia dopo la rivolta deldellaPrighozin contro Mosca. La premier ha annunciato durante la conferenza stampa con il cancelliere ...Mosca in massima allerta: ildellaPrigozhin minaccia il colpo di StatoA scatenare il tentativo di colpo di Stato voluto da Yevgeny Prigozhin (nella foto),dei mercenari dellain prima linea in Ucraina , è lo scontro ormai giunto al culmine con l'esercito di ...

Prigozhin: "La Wagner ha preso il controllo di siti militari a Rostov" AGI - Agenzia Italia

La rivolta del capo della Wagner, Evghenij Prigozhin, ha fatto scattare le contromosse della Federazione Russa per le regioni coinvolte dall'ammutinamento - Rostov sul Don e Voronezh - ma anche per ...È il messaggio pubblicato su Telegram dal gruppo Wagner, la compagnia di mercenari fondata da Yevgeny ... ministro della Difesa, e Valery Gerasimov, capo di stato maggiore. A loro Prigozhin addebita ...