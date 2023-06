Capo della Wagner lancia ammutinamento | ora puntiamo su Mosca Meloni | “Situazione imprevedibile”

Leggi su ilfogliettone

(Di sabato 24 giugno 2023) "Le colonnestanno andando verso. Non incontrano quasi nessuna resistenza. L'unica possibilità è dal cielo, con gli aerei. E non molto. Presumibilmente,è già arrivata a Voronezh e ora sta attraversando la regione di Lipetsk. E presto Tula e da lì a". Così sui social Sergey Markov, ex consigliere di Vladimir Putin dal 2011 al 2018, già deputatoDuma e attuale direttore dell'Istituto di Ricerche politiche a. "Alla periferia di, hanno iniziato a costruire una sorta di fortificazione con sacchi di sabbia. Combattere anon è sufficiente: ladeve essere fermata e riportata su un corso pacifico", ha aggiunto. Intanto il social network "VKontakte" (il Facebook ...