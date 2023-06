Capitali timidi | talenti in fuga | per il calcio italiano è l’ora della sveglia

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 24 giugno 2023) Al direttore - Giorgia Meloni ha fatto pace con Macron. Ne tragga le conseguenze. Parigi val bene un Mes.Giuliano Cazzola Cattivissimo Mes! Al direttore - “L’intelletto ha i suoi pregiudizi, il senso le sue incertezze, la memoria i suoi limiti, l’immaginazione le sue oscurità. I fenomeni sono infiniti, le cause nascoste, le forme transitorie” (Denis Diderot, “Pensieri filosofici”, 1746). Contro tanti ostacoli che troviamo in noi stessi e che la natura ci oppone, disponiamo solo di una certezza: che la ministra Daniela Santanchè non si dimette.Michele Magno Al direttore - Non so se si possa fondatamente parlare di un Giorgetti “tragico”, come si legge nel titolo di un interessante commento del Foglio, perché in questi casi si pensa subito agli eroi delle tragedie greche che hanno, però, una distanza astronomica dall’attuale ministro dell’Economia. Tuttavia, i casi, non pochi, nei ...