Caos in Russia | Wagner si ribella al Cremlino | Arrivati a 500 km da Mosca | Prigozhin | siamo 25mila | tutti pronti a morire | Putin | Ci ha

(Di sabato 24 giugno 2023) 24 giu 11:32 Medvedev: "Il nemico esterno e interno sarà sconfitto" 'Ora la cosa più importante per la vittoria sul nemico esterno e interno, che vuole fare a pezzi la nostra madrepatria, per la ...

Kiev infatti starebbe approfittando delle notizie dallaper assestare i primi colpi all'esercito di Mosca che sul terreno potrebbe franare su alcune prime linee proprio a causa del...24 giu 10:30, Wagner si muove verso nord attraverso la regione di Voronezh Fonti britanniche affermano che 'altre unità della compagnia paramilitare si stanno muovendo verso nord attraverso la ...... in, dove rivendicano di aver preso il controllo di un aeroporto militare di altri siti ...del wagneriti nella capitale o dei gruppi della dissidenza armata che intendono approfittare del...

Caos in Russia, Prigozhin si ribella a Putin Panorama

A guardare le prime immagini diffuse da Mosca e da Rostov, le due città più coinvolte nell'attuale caos russo, sembra quasi che l'intera ... La giornata più difficile della storia recente russa è ...Tutti gli effetti delle tensioni in Russia innescate dal gruppo Wagner sulla guerra in Ucraina e non solo secondo Francesco Sisci, analista di geopolitica e relazioni internazionali La Russia è “nel c ...