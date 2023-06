Caos in Russia | riunione d’emergenza tra i ministri del G7 | «Continuiamo a sostenere l’Ucraina» Meloni rientra a Roma e convoca l’intelligence

Leggi su open.online

(Di sabato 24 giugno 2023) Mentre Vladimir Putin si trova a dover fronteggiare il nemico interno Yevgeny Prigozhin, che ieri ha invitato il popolo russo alla ribellione, il mondo sta col fiato sospeso. Guarda, da lontano, cosa potrebbe succedere all’ombra del Cremlino dopo che il gruppo Wagner ha deciso di non seguire più la linea sia del presidente russo che del ministro della Difesa Sergei Shoigu. Idegli Esteri del G7 si sono sentiti telefonicamente per uno scambio di opinioni sulla situazione in. Dagli Stati Uniti, il segretario di Stato americano Antony Blinken dice che gli Usa resteranno «in stretto contatto» con gli alleati, mentre l’alto rappresentate Ue per la politica estera Josep Borrell precisa che «il nostro sostegno alcontinua senza sosta». Una linea confermata anche da Washington, con il portavoce del Dipartimento di ...