Caos in Russia | Prigozhin si ribella a Putin

(Di sabato 24 giugno 2023) Il capo dei mercenari della compagnia privata Wagner Group Yevgenydopo mesi di attacchi verbali ha dichiarato guerra ai vertici militari di Mosca, lanciando un appello a fermare « i capi delle forze armate russi».ha anche accusato l’esercito russo di aver bombardato gli accampamenti dei suoi combattenti «su ordine del ministro della Difesa Sergei Shoigu facendo un numero enorme di morti». Yevgenyha dichiarato: «Siamo in 25.000» e ha invitato i militari russi a non combattere contro il Wagner Group ma piuttosto di unirsi a loro: « Non è un colpo di stato militare, ma una marcia della giustizia». Mosca ha subito reagito: Il ministero della Difesa russo ha respinto ogni accusa di attacchi ai mercenari e il presidente Vladimir: «E’ stato informato sulla situazione intorno a ...

Prigozhin, il capo della Wagner, ha accusato i vertici delle forze armate russe di stare mentendo sulla guerra in Ucraina.Il presidente russo parla in un video registrato su quanto sta accadendo nel Paese dopo la rivolta di Prigozhin ...