Caos in Russia | a Kiev ucraini contenti | “Molto divertente”

"Ora c'è così tantoche nessuna menzogna può nasconderlo... La debolezza dellaè evidente". Lo ha scritto in un messaggio su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, commentando la rivolta di Wagner.Laè sull'orlo del, in bilico tra guerra civile e un tentativo di colpo di Stato. Per debellare la rivolta Putin vorrebbe 'eliminare' Prigozhin e offrire un'amnistia ai combattenti della ...... non è facile fare delle valutazioni ora che non siano la consapevolezza della situazione di... In ogni caso, quello che sta accadendo ci dimostra quanto certa propaganda fatta dalladi ...

Rivolta Wagner, Zelensky: "Russia nel caos, è solo l'inizio" Adnkronos

Guerra Ucraina, la diretta. Il capo dei mercenari della Wagner, Yevgeny Prigozhin, accusa i capi della Difesa russa, ministro Shoigu in testa, di avere ordinato un attacco contro di loro ...Ultim'ora su ticinonotizie.it RAPALLO (GENOVA) (ITALPRESS) – “Noi non dobbiamo interferire nella vita interna, non siamo contro la Russia, non siamo in guerra con la Russia. Contestiamo la violazione ...