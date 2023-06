Caos in Russia | a Kiev gli ucraini gioiscono | molto divertente

Inviati del 24/06/23 13:55 - - Audio -in, a Kiev gli ucraini gioiscono: "molto divertente" 00:00:00:00 20230624_video_13545672 00:00:00:00 00:00:00:00 00:00:00:00 . 24 giugno 2023Governo in allerta sulin, dove le milizie Wagner hanno messo nel mirino i vertici militari russi. "Appena tornerò da questo appuntamento ho convocato i ministri competenti e l'intelligence italiana per cercare ...Si può creare una bad company russa, ma lo scenario di unaframmentata e sprofondata nele soprattutto governata da non si sa bene chi, non conviene a nessuno. Nemmeno all'Occidente. Ma ...

Wagner si ribella al Cremlino: "E' guerra civile" | Le forze di Prigozhin in marcia verso Mosca: la città si blinda e si prepara a sostenere l'assedio TGCOM

Roma, 24 giu. (askanews) - A Kiev gli abitanti reagiscono con gioia di fronte alla sfida a Putin del capo dei mercenari russi del gruppo Wagner. Evgenji Prigozhin minaccia di attaccare il Cremlino.Dalla manifestazione contro i tagli alla sanità promossa dalla Cgil la leader democratica Elly Schlein e il capo politico del Movimento 5 Stelle parlano dell'escalation in Russia ...