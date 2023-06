Caos a Mosca | i mercenari della Wagner | “La guerra civile è ufficialmente iniziata”

Leggi su 361magazine

(Di sabato 24 giugno 2023) . Il potere di Putin vacilla È a meno di 500 km dail gruppo, che questa mattina ha minacciato il cuoreRussia, annunciando la. Mentre il battaglioneprocede verso, il leader dei miliziani, Yevgeny Prigozhin, ha invitato i soldati russi a unirsi a loro e a non opporre resistenza in quello che “non è un colpo di Stato militare, ma una marciagiustizia”. Prigozhin ha assicurato di aver preso il quartier generale dell’esercito russo a Rostov senza sparare, sostenendo di avere l’appoggiopopolazione. “Perché il Paese ci sostiene? Perché marciamo per la giustizia”, ha detto in un messaggio audio su Telegram. “Siamo entrati a Rostov e, senza sparare un solo ...