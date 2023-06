Canoa velocità | Giochi Europei 2023 | sesto posto per Cristina Petracca ed Alessandro Gnecchi nel K2 200 misto

Leggi su oasport

(Di sabato 24 giugno 2023) Lasaluta i2o23 di Cracovia, in Polonia, con le ultime finali sui 200 metri, riservate a C2 e K2 misti: l’Italia ottiene ilnel kayak coned, mentre non era presente nella canadese. Nel K2 200il titolo va al Portogallo di Teresa Portela e Kevin Santos, primo in 34.260, davanti alla Danimarca di Emma Joergensen e Magnus Sibbersen, seconda in 34.572, ed alla Germania di Lena Roehlings e Jacob Schopf, terza in 34.700. L’Italia diedsi classifica sesta in 35.336. Nel C2 200l’oro è della Spagna ...