Canoa velocità | Giochi Europei 2023 | assegnati gli ultimi titoli sui 500 metri

(Di sabato 24 giugno 2023) La quarta ed ultima giornata dedicata allaai2o23 di Cracovia, in Polonia, si apre con le ultime finali sui 500, quelle del K1, sia maschile che femminile, e del C1 500, sia maschile che femminile: il bilancio dell’Italia parla di un settimo, un decimo ed un dodicesimo posto. Nel C1 500 maschile affermazione del ceco Martin Fuksa, oro in 1:45.462, davanti al romeno Catalin Chirila, d’argento in 1:46.340, ed al moldavo Serghei Tarnovschi, di bronzo in 1:46.460. Nicolae Craciun si classifica settimo in 1:48.800. Nel K1 500 femminile oro alla danese Emma Joergensen in 1:49.494, davanti all’ungherese Alida Gazso, seconda in 1:49.642, ed alla serba Milica Novakovic, terza in 1:50.892. Agata Fantini, terza in Finale B, è 12ma assoluta. Nel K1 500 maschile titolo al ...