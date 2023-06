Cani da soccorso | Bergamo capitale dei campioni

(Di sabato 24 giugno 2023) L’EVENTO. Mondiali a Squadre, il trionfo azzurro in Romania. A fare da team leader per tutte le squadre italiane presenti, la bergamasca Erica Bonzanni.

Una stalla, un gregge di capre, due muli, alcuniaddestrati, la grande passione di Giovanni ... dove si trova il presidio di primo, dove però è stato possibile solo constatare il decesso ...Stella/Albisola . Pochi secondi per fiutare un indumento, poi la corsa per trovare il disperso. Per idell' associazione di volontariato "I lupi di Albisola" è un gioco quello di cercare persone che hanno fatto perdere le proprie tracce, mentre per la grande "macchina" dei soccorsi e i familiari ...Raccontano gli operatori del centro didi essere "rimasti scioccati nell'apprendere che ... abbiamo trovato non solo il cucciolo della segnalazione, Ade, ma anche molti altriabbandonati ...