Can Yaman e la sua voglia d’estate | il tuffo nel mare di fan rischia di risucchiarlo a fondo VIDEO

(Di sabato 24 giugno 2023) Tempo di lettura: 3 minuti Delirio dentro e fuori. Non c’è stata differenza: Canha avuto la capacità di mettere tutti d’accordo e generare caos sia a Piazza Roma e che lungo corso Garibaldi. Da una parte perchè è stato a portata di mano, anche troppo, dall’altra perchè non c’è stata la possibilità di poter accedere e fare una foto, anche da distanza siderale. Scene di caos totale, momenti di tensione all’esterno. Si è creata una commistione tra persone col biglietto e altre che non lo hanno trovato ma che hanno puntato a poter accedere comunque. Una pressione che ha messo in difficoltà le hostess, tanto da richiedere l’intervento di un cordone di Forze dell’Ordine. La tensione, comunque non è calata anche se, c’è voluto del tempo per far desistere i più decisi. Il problema è che non è andata meglio dentro ma, in questo caso, è stata la star turca a non dare una ...

... la giovanissima attrice che conosceremo meglio nella prossima stagione della Soap, ha partecipato alla prima stagione di Viola come il Mare , in uno degli episodi della Fiction cone ...Nella terza serata del BCT, Festival Nazionale del Cinema e della Televisione di Benevento, sono arrivati in città l'attesissimo attore turco, che si è fatto attendere dai numerosissimi fans accorsi per incontrarlo; il regista Abel Ferrara; la food blogger e conduttrice Benedetta Parodi e l'attrice Ludovica Nasti, diventata famosa ...Roma, 22 giu. Il BCT Festival Nazionale del Cinema e della Televisione si prepara ad accogliere a Benevento. Lattore e modello turco sara' protagonista il 23 giugno alle 22 di un incontro a Piazza Roma andato sold - out in poche ore. La brillante carriera di, da Daydreamer a Viola come ...

Bct, fan in delirio per Can Yaman. Attesi anche Parodi, i Panpers e Nasti ilmattino.it

Ruba la scena la presenza in città dell'attore turco Can Yaman. Fan in delirio, ressa all'ingresso e corsa al selfie, con la star che durante lo spettacolo si è concesso al ...Intervistato al Festival del Cinema e della tv di Benevento, Can Yaman ha parlato di Viola come il mare 2 e Sandokan ...