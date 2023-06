Campovolo | la carica dei 40mila per «Italia Loves Romagna» Già raccolti 1 | 8 milioni per le vittime dell’alluvione

Leggi su open.online

(Di sabato 24 giugno 2023) Tutto pronto per il concertone di solidarietà «», organizzato alla Rcf Arena diper raccogliere fondi per la ricostruzione post alluvione in Emiliagli spettatori previsti per un incasso già raggiunto di 1,8, che saranno destinati al settore della cultura, a scuole e biblioteche. Ma l’obiettivo è di arrivare a «3di euro», spiega Gianmarco Mazzi, sottosegretario alla Cultura con delega alla musica e allo spettacolo dal vivo, che ha promosso l’evento. «Sono una goccia – continua Mazzi -, le necessità sono molto più grandi, ma questa goccia nel mare spero possa essere une esempio per tutti». Per il sottosegretario «anche la solidarietà è una forma di cultura. Siamo rimasti fortemente colpiti ...