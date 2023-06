Campionati italiani ciclismo | Velasco tricolore | “Sogno che si avvera | lo inseguivo da anni”

(Di sabato 24 giugno 2023) “Oggi è stata una giornata durissima, con caldo e un percorso esigente. Siamo partiti subito forte, con un gran lavoro dei miei compagni, io ho cercato di restare sulle ruote, queste sono le mie caratteristiche. In volata sono consapevole del mio spunto veloce. Tutti ieri mi dicevano che ero tra i favoriti, io ho voluto tenere basse le aspettative ma sapevo che avevo una buona condizione. Alla fine si è visto sulla strada”. Lo ha detto Simone, nuovo campione italiano in linea che ha trionfato nella prova Elite aidicon arrivo a Comano Terme in una volata serrata nella quale il corridore dell’Astana ha coronato il suo: “Ilè una maglia pesante che porto volentieri sulle spalle, è sempre stata un, la inseguo da ...

Simone Velasco è il nuovo campione italiano di ciclismo : è il corridore dell'Astana ad aggiudicarsi la prova in linea Elite aiassoluti 2023 trionfando a Comano Terme dopo 226.8 km durissimi. Finale con volata a sei e tante ruote veloci, parte Rota ma Velasco lo passa e trionfa. Terzo Sbaragli, quarto ...I giovani bikerspiù talentuosi torneranno a sfidarsi il 9 e 10 settembre per il ... dagli UCI MTB World Championships nel 1991 fino aiEuropei Giovanili di agosto 2023. Il ...1' di lettura 23/06/2023 - Super bomba di Alice Pagliarini aidi Caorle. In finale ha 'sparato' un sensazionale 11"47, con una bava di vento di troppo per vincere il suo quarto titolo Italiano. Corre verso il futuro la sprinter fanese, con un ...

Si confermano davvero imprevedibili i Campionati Italiani di ciclismo nella prova in linea dedicata agli uomini élite. In quel di Comano Terme tutti si aspettavano gli scalatori puri, a partire da Giu ...Sono state due sessioni di prove ufficiali davvero tirate quelle disputate questa mattina a Monza in occasione del 2° appuntamento del Campionato Italiano Gran Turismo Sprint. Le due sessioni ...