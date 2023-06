Cambio olio auto | conoscevi questo trucco per aumentare la durata del motore?

Leggi su blowingpost

(Di sabato 24 giugno 2023) Ilè un’operazione di routine che serve a garantire il corretto funzionamento e ladel. Non tutti sanno dell’esistenza di alcuni ricambi che, se sostituiti con regolarità contribuiscono ad allungare in maniera incisiva ladele a risparmiare carburante. Scopriamo tutto nelle prossime righe. Ildell’è un’operazione periodica indispensabile che non andrebbe mai trascurata in quanto, l’dopo un determinato periodo di tempo inizia a perdere tutte le sue proprietà incidendo negativamente sul consumo del carburante, sull’inquinamento e sulladi moltissime componenti deldell’mobile. Scopriamone di più su questa ...