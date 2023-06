Calendario Campionati Italiani ciclismo 2023 oggi | orari 24 giugno | programma | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di sabato 24 giugno 2023) Si corre, sabato 24, la prova in linea maschile riservata agli elite valida per idisu strada. Assegnate tutte le maglie tricolori nelle prove a cronometro,è in palio la maglia più ambita, quella che potrà essere portate dal vincitore in ogni uscita nei prossimi 12 mesi. Partiamo col dire che il tricolore cambierà necessariamente proprietario, dato che il vincitore dello scorso anno, Filippo Zana, è stato costretto al forfait a causa di un infortunio. I candidati al successo sono dunque tanti ed è difficile fare un pronostico anche a causa del solito disequilibrio tra i componenti delle varie squadre. Il percorso di Cormano Terme, in Trentino, misura 225,7 km e metterà i corridori di fronte a tante difficoltà. dopo i ...