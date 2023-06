Calciomercato | Ufficiale Busquets raggiunge Messi all' Inter Miami

(Di sabato 24 giugno 2023) Il 34enne spagnolo lascia il Barcellona e arriva in Usa da svincolato. MADRID (SPAGNA) - Adesso la notizia è. Sergiocontinuerà la sua carriera nella Major League Soccer. Il 34enne ...

Il 34enne spagnolo lascia il Barcellona e arriva in Usa da svincolato. MADRID (SPAGNA) - Adesso la notizia è. Sergio Busquets continuerà la sua carriera nella Major League Soccer. Il 34enne spagnolo, dopo una vita professionale - fin dalle giovanili - trascorsa al Barcellona, ha raggiunto un ...Ruben Neves all'Al Hilal. Tra nuovi acquisti e riscatti, è già: tutti gli acquisti ufficiali, NEWS E TRATTATIVE LIVE JUSTIN KLUIVERT Dalla Roma al Bournemouth ......, NEWS E TRATTATIVE LIVE THURAM, L'INTER SUPERA IL MILAN L'Inter ha sorpassato il Milan nella corsa a Marcus Thuram. Nei giorni scorsi i rossoneri avevano presentato un'offerta...

Retegui sbarca in Serie A: annuncio UFFICIALE in diretta CalcioMercato.it

Il 34enne spagnolo lascia il Barcellona e arriva in Usa da svincolato.MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) - Adesso la notizia è ufficiale. Sergio ...Utilizziamo i cookie per fornire funzionalità essenziali al funzionamento del sito web e, con il tuo consenso, per analizzarne il traffico. Questo pannello ti consente di esprimere le tue preferenze d ...