Calciomercato | Stampa Per Bayern nome Kane ' più caldo che mai'

L'attaccante inglese seguito dai bavaresi e del Manchester United. MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) - Due giorni fa Harry Kane sembrava "costretto" a restare al Tottenham, non avendo ricevuto il club ...La prossima dovrebbe essere la settimana decisiva per i detsini del croato. BARCELLONA (SPAGNA) - Dopo il saluto ufficiale di Busquets, in casa Barcellona tiene banco, in chiave, il discorso relativo al prossimo metronomo del team catalano. Secondo "Mundo Deportivo", in tal senso, Marcelo Brozovic è sempre più in cima alla lista dei desideri di Xavi. In Spagna ...... ricordate come buttò fuori Sarri e Guardiola, quest'ultimo in particolare PIÙ SISTEMI - Ecco, Garcia può portare a Napoli una cultura tattica più varia , lo ha detto anche in conferenzache ...

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 24 giugno CalcioMercato.it

