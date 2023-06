Calciomercato | Sky | Gattuso vicino ad allenare un club dell’Arabia Saudita

(Di sabato 24 giugno 2023) Rinoadun. La trattativa è in stato avanzato e si sta svolgendo con il Primo Ministro, che acquista le prestazioni dei giocatori e degli allenatori internazionali per poi proporre i progetti delle squadre più importanti. Non appena si chiuderà l’accordo finanziario, l’Arabiagli proporrà il progetto tecnico di una squadra della Saudi League. Un processo articolato, sostanzialmente inverso rispetto a quanto avviene nel mondo del calcio europeo. SportFace.

Manca ormai solo l'ufficialità per l'approdo all' Inter di Yann Bisseck , capitano della Germania Under 21, selezione al momento impegnata negli Europei. Secondo quanto riportato daSport, il difensore tedesco arriverà in Italia nella prima metà di luglio per le visite mediche e le firme. Il calciatore ha già un accordo di massima con l'Inter: pronto un quinquennale fino al ...SSC Napoli - La priorità di mercato di Rudi Garcia e De Laurentiis in questo momento è ... ne ha parlato Manuele Baiocchini nello speciale mercato delle 19 diSport 24 : "La priorità ...SSC Napoli - Dopo aver raccontato ieri dell'incontro fra De Laurentiis e Roberto ... ne ha parlato Manuele Baiocchini nello speciale mercato delle 19 diSport 24 : CalcioNapoli24.it è ...

SKY - Chiesa-Napoli, tutta la verità. Koopmeiners costa troppo: si cercano nuovi Kvaratskhelia AreaNapoli.it

Intesa trovata per il passaggio di Bessick in nerazzurro: il difensore firmerà un contratto di cinque anni, il club prepara i documenti del trasferimento. All'Aarhus andranno i 7 milioni della ...Il club di Liverpool, dopo aver raggiunto in extremis la salvezza nell'ultima Premier League, ha messo gli occhi sull'esterno offensivo italiano classe 2003. Gnonto attualmente è in Romania, impegnato ...