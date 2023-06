Calciomercato Sampdoria | non solo uscite | il possibile acquisto

(Di sabato 24 giugno 2023) I grandi problemi societaria con l’ultima gestione di Massimo Ferrero, poi il grande incubo con lo spettro della sparizione dal calcio professionistico e la retrocessione in Serie B sul campo. Sembrava un periodo davvero nefasto per i tifosi blucerchiati che hanno tirato, dopo la certificazione della discesa in cadetteria, un piccolo sospiro di sollievo con l’del club da parte di Andrea Radrizzani, fondatore di Eleven Sports e già presidente del Leeds. Adesso l’ambiente può guardare, finalmente, al prossimo futuro pianificando i prossimi passi per tornare prontamente in Serie A: ildellaè il primo passo per capire le ambizioni future dei liguri. Ecco tutto quello che gravita attorno all’universo doriano.: piace Roberto Insigne, proposto ...

... Schira su Zanoli Alessandro Zanoli è reduce da un buon prestito nelle fila della... Tutte le news sulNapoli e sul Napoli CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo ...2023 - 06 - 23 15:28:15, Grosso non sarà il nuovo allenatore Fabio Grosso non sarà il nuovo allenatore della Sampdroria. L'ex Frosinone non ha trovato l'accordo con i blucerchiati, che ora ...Commenta per primo Manolo Gabbiadini può rimanere in Serie A. L'attaccante è pronto a lasciare laappena retrocessa, e secondo Sky Sport ha già detto no a una proposta dalla Grecia. Il giocatore vorrebbe andare al Cagliari, dove ritroverebbe Claudio Ranieri col quale ha già lavorato in ...

Calciomercato Sampdoria, tutti pazzi per Audero: c'è il Bologna Samp News 24

MILANO - Porte girevoli in casa Inter. La società di Viale della Liberazione, visto il probabile addio di Samir Handanovic, è alla ricerca di un dodicesimo di affidabilità e fiducia. Profilo che quind ...La Fiorentina continua con Vincenzo Italiano. La squadra viola vuole proseguire nella strada intrapresa negli ultimi due anni, che l'ha portata a disputare una finale europea a distanza di trentatré a ...