Calciomercato Milan – Thuram | sì all’Inter | che beffa per i rossoneri

FOTOGALLERY %s Foto rimanenti- Inter, derby mercato per Frattesi e Thuram Thuram alla fine ha scelto l'Inter nell'ultimo dei tanti derby di mercato. L'ultimo era stato quello per ...Il giocatore, però, interesserebbe anche ale a tante squadre all'estero e in Premier, anche se non è ancora tempo di parlare di trattative avanzate. Leggi i commentias roma: ...Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio a Sky Sport, ilavrebbe individuato in Lazar Samardzic il possibile sostituto di Brahim Diaz per la trequarti rossonera. Per questo motivo sarebbero stati avviati i primi contatti con l'Udinese per capire la ...

CALCIOMERCATO RASSEGNA STAMPA - Con il trasferimento di Tonali al Newcastle - manca l'ufficialità ma è praticamente cosa fatta - il Milan incasserà circa 80 milioni e ...Thuram all'Inter Il Milan non si aspettava un epilogo del genere e adesso dovrà leccarsi le ferite per trovare un attaccante - i primi nomi, Openda e Balogun - che possa andare a riempire il buco off ...