Calciomercato Milan | si prepara la vendetta sull’Inter | c’è Lukaku nel mirino

(Di sabato 24 giugno 2023), i rossoneri spingono per Romeluper avere la loro: le ultime novità Stando a quanto riferito dall’odierna edizione della Gazzetta dello Sport, non è stata una semplice manovra di disturbo quella delsu Romelu. Il club rossonero avrebbe infatti già parlato con il Chelsea e con l’entourage dell’attaccante belga, formulando anche una vera e propria offerta d’acquisto. Inoltre, il club inglese chiede 40 milioni di euro ed esclude un nuovo prestito.

Ma il Monaco è la mia prima famiglia calcistica e illa seconda . E spero tanto di vedere Timothy giocare in Italia prima o poi. Perché in Italia sono sempre piaciuto a tutti, i tifosi di tutti ...1 Il Genoa prolunga di un anno il contratto diBadelj , esperto centrocampista croato ex Fiorentina e Lazio. La nuova scadenza sarà fissata al 2024 , l'annuncio è possibile già entro la giornata di oggi.Mario Meluso , direttore sportivo ex Foggia, Frosinone e Spezia, è intervenuto ai microfoni di.it , in onda sul canale Twitch TVPLAY, per parlare del mercato dele di altre ...

Mercato Milan, primi colloqui con il vice-Theo Hernandez: chi è Milan News 24

Chancel Mbemba, difensore centrale di attuale proprietà del Marsiglia, potrebbe finire per essere proposto all'Inter come dopo Skriniar ...News di calciomercato, aggiornamenti sulle trattative e approfondimenti sulle squadre di Serie A, Serie B, Serie C e di calcio internazionale ...