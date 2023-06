Calciomercato Milan | le complicazioni per arrivare a Morata

(Di sabato 24 giugno 2023), non è semplicead Alvaro: tra le tentazioni in Arabia Saudita e l’ingaggio molto alto Secondo quanto riportato da.com, ilavrebbe individuato in Alvaroun ottima alternativa a Thuram. Però, le offerte dall’Arabia Saudita e lo stipendio superiore ai 5 milioni di euro non lo rendono un affare a buon mercato. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24.COM

A lui Max avrebbe consegnato le chiavi della regia, conscio che Thomas gli avrebbe dato quella fisicità che lui tanto anela dai suoi mediani (basti pensare al Van Bommel del suoscudettato). Il ...: GLI OSTACOLI PER MORATA E SCAMACCA RESTYLING A DESTRA - Tra gli obiettivi della nuova dirigenza c'è anche quello di rinforzare la fascia destra d'attacco . La corsia opposta a quella occupata ..., addio Tonali: i rossoneri costretti a trovare un sostituto. Ecco chi c'è in quota secondo i bookmaker italiani L'addio di Tonali alha lasciato un buco nel centrocampo di ...

Dalla Francia: Milan, nome nuovo per l'attacco Calciomercato.com

Romelu Lukaku resta un obiettivo concreto del calciomercato Milan. Dalla Spagna, e in particolare AS, rilancia la volontà del Chelsea di dare il belga ai rossoneri per la possibilità del Diavolo di co ...Solo qualche settimana fa, in vista del mercato, ci si poteva attendere che il reparto più modificato nella Juve 2023/24 fosse il centrocampo. Ora che nelle prime fasi di questa sessione ci siamo entr ...