Calciomercato Milan – Doku | una scommessa da tenere in considerazione

Non esiste solo il piano A, quello che per esempio ha fallito ai Quarti colnella stagione appena terminata. Anche perché il piano A del francese non è così profondo e sofisticato come quello ...Commenta per primo Il ct Roberto Mancini , tramite Sky Sport , ha brevemente commentato la cessione oramai imminente di Sandro Tonali da parte delal Newcastle: 'Da un lato c'è un po' di dispiacere, se un giocatore bravo e giovane come Tonali lascia l'Italia vuol dire che qualche problema c'è. A livello tecnico però giocare la Premier ...Commenta per primo Intervenuto in conferenza stampa in rappresentanza del Belgio Under 21, Charles De Ketelaere, trequartista del, ha parlato così della stagione passata e della nazionale. 'Capitano È stato un onore aver avuto questa possibilità. Se Vranckx dovesse tornare, penso che sarebbe di nuovo lui il capitano. ...

Mercato Milan, primi colloqui con il vice-Theo Hernandez: chi è Milan News 24

Dopo il probabilissimo addio a Sandro Tonali, i tifosi del Milan stanno per salutare un altro giocatore rossonero.La testa staccata dal calcio giocato ma neanche troppo. Con un post sui social, Dodo ha voluto ricordare a tutti quanto faccia parte del progetto Fiorentina e quanto abbia voglia di continuare il suo.