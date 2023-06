Calciomercato Milan – Diavolo | serve una punta | si ripensa ad Openda

, i rossoneri spingono per Romelu Lukaku per avere la loro vendetta sull'Inter: le ultime novità Stando a quanto riferito dall'odierna edizione della Gazzetta dello Sport, non è ...Commenta per primo Ilpensa anche a Cataldi per la rivoluzione a centrocampo. Lo scrive questa mattina Il Tempo . Con gli 80 milioni incassati per Tonali i rossoneri si preparano ad effettuare azioni massicce sul ...Davide Frattesi nel mirino delle big italiane. Ilsi infiamma attorno al centrocampista del Sassuolo ma piedi per terra, soprattutto ... Sento dire del, soprattutto dopo la cessione ...

Mercato Milan, primi colloqui con il vice-Theo Hernandez: chi è Milan News 24

La dirigenza rossonera si sta concentrando sul centrocampo, con un occhio di riguardo particolare per il giovanissimo Güler del Fenerbache.L'ombelico del calciomercato è il Sassuolo. Basta farsi un giro alle porte della città, al Mapei Football Center, per capire che per i grandi affari si può essere ...