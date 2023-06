Calciomercato | l’Arabia Saudita vuole anche Griezmann

(Di sabato 24 giugno 2023) Le sirene arabe ancora protagoniste del: il nuovo obiettivo dell’Al-Nassr sarebbe Antoinenon ha ancora finito con i colpi in entrata: il nuovo obiettivo dell’Al-Nassr sarebbe Antoine Griezman. Il francese ha una clausola di appena 25 milioni e un salario molto alto. L’Atletico Madrid potrebbe aprire alla cessione, nonostante gli ottimi numeri stagionali, con 15 gol e 17 assist. Come riportato da Foot Mercato, l’attaccante non sembra convinto dal trasferimento.

