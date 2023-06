Calciomercato | la Juve in tournée negli Usa con l’americano Weah

, i bianconeri pronti a chiudere con il Lille per Timothy Weah: ai francesi 12 milioni per l'americano Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano,e Lille sono al lavoro per ...Commenta per primo La Juventus continua ad aspettare Adrien Rabiot prima di affondare il colpo per un acquisto a centrocampo. Secondo quanto riportato da Sky Sport il club bianconero, rispetto ai ...Come raccolto da.it, infatti, il Brighton ha avviato i primi sondaggi esplorativi per ... L'olandese dell'Atalanta, oggetto del desiderio anche di Inter esi è reso protagonista di ...

Weah, il mercato Juventus si accende: dal ruolo alla carriera, i dettagli Tuttosport

La Juventus continua a seguire la situazione legata a Fabiano Parisi. I bianconeri hanno individuato nell'esterno dell'Empoli un possibile nome valido come rinforzo per il reparto arretrato.Al 23 giugno non c’è ancora certezza sul futuro di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese, criticato per gran parte della stagione scorsa, non è sicuro che sarà sulla panchina della Juventus ...