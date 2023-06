Calciomercato | Jordi Alba potrebbe raggiungere Messi e Busquets a Miami

(Di sabato 24 giugno 2023)sarebbe molto vicino all’Inter, dove ritroverebbe gli ex compagni del BarcellonaL’Interè pronto ad accogliere il terzo ex Barcellona nelle sue fila: dopo, il prossimo dovrebbe essere. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it l’affondo degli americani è ormai imminente. Due mesi fa i tre si erano incontrati a Barcellona, lasciando presagire che la decisione di seguire la Pulce era stata decisa in quel momento.

... si parla di un intero 'dream team' di glorie più o meno vecchie: ci sono contatti con Luka Modric, altra eccellenza madridista, Hugo Lloris, Sergio Ramos,Alba, Sergio Busquets e Roberto ...... ma anche degli ex compagni della Pulce al Barcellona nel passato: Busquets eAlba sono i primi, ma rientra nel novero anche Suarez, il cui presunto ritiro sarebbe protetto da una clausola che ...Alba potrebbe nuovamente dividere spogliatoio con Lionel Messi . Il terzino sognava di rincontrarsi con l'ex compagno ancora una volta in carriera, ma mai si sarebbe aspettato che ciò potesse ...

LIVE Calciomercato: l'Inter Miami prende Busquets e si avvicina a Jordi Alba. Gattuso verso l'Arabia La Gazzetta dello Sport

Il fondo sovrano Pif all'attacco sia in Premier League che in patria. Newcastle ottimista per Tonali, affare da 70 milioni e bonus AGI - La trattativa per portare Sandro Tonali al Newcastle conferma c ...Luis Suarez sta per dire basta: l'attaccante uruguayano, secondo molte fonti sudamericane, è sul punto di ritirarsi dal calcio giocato e avrebbe inviato al suo attuale club, il Gremio in Brasile, una ...