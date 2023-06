Calciomercato Inter | lo United è ancora su Onana

Commenta per primo Per l'exe Bologna , Gary Medel , si aprono le strade del Brasile. Il cileno ha un accordo con il Vasco da Gama . Firmerà un contratto di 18 mesi, fino al dicembre 2024. Lo scrive O Dia.Commenta per primo Achraf Hakimi non è contento della sua avventura al Psg e, secondo Marca , sull'exsi starebbe fiondando il Manchester City . Guardiola ha fiutato l'affare e ha chiesto espressamente il marocchino.Epic Brozo ha dato tanto all'e ora darà ancora. La sua cessione infatti sbloccherebbe il mercato nerazzurro , quello che non riguarda i parametri zero ( Thuram e Azpilicueta , che ancora non lo ...

Marcus Thuram dal Milan all’Inter, tutta colpa di una telefonata Corriere della Sera

In attesa di sfidarsi alla ripartenza della prossima stagione, Inter e Milan si stanno confrontando anche fuori dal campo. Se sullo sfondo rimane sempre la questione stadio, anche a livello di calciom ...Il questore di Napoli ha adottato sette provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive(Daspo), per periodi di uno e due anni, nei confronti di altrettante persone tra i 16 e i 47 ann ...