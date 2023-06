Calciomercato – Frattesi | sarà Milan o Inter? Le chiavi delle due squadre

PERCENTUALE ROMA SU- 'La società giallorossa ha il 30 per cento ma questo non ci condiziona, pure perché è bene sottolineare che noi non siamo obbligati a cederlo, non abbiamo bisogno di ...Una beffa per i rossoneri, che ora si sono fiondati su Lukaku e soprattutto. Diretta.itEcco le ultime notizie e le trattative di mercato minuto per minuto. Di ...: 'Vediamo chi se lo può permettere, col Sassuolo non è facile. Il Milan si inserirà, decide Davide' INTER FAVORITA - Facendo due più due e tenendo conto del fatto che l'ex Monza ha ...

Da Weah a Thuram, Tonali, Frattesi e Osimhen: calciomercato, le ultime Tuttosport

Rick Karsdorp è stato messo sul mercato: è il terzino designato per fare cassa La Roma ha ufficialmente rinunciato alla corsa per Davide Frattesi e ora sta monitorando gli sviluppi dell’asta tra Inter ...La società bianconera potrebbe valutare il prestito dell'argentino alla società toscana per arrivare al terzino dell'Empoli ...